Diyanet, 2025-2026 Umre Ücretlerini Açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan umre turları için önemli açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl büyük bir heyecanla beklenen umre turları hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar için 2025-2026 yıllarına ait tur tarihleri ve fiyatlar belirlenmiş durumda. Açıklamaya göre, belirlenen ücretleri ödeyen yolcular, kayıt işlemlerini il ve ilçe müftülükleri ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca yapabilecek.

UMREYE GİDECEKLERE SUNULAN HİZMETLER

Diyanet tarafından düzenlenen umre turları kapsamında, yolculara birçok önemli hizmet sunulacak. Bu hizmetler arasında, Mekke ve Medine’deki otel konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerdeki önemli ziyaret noktalarının rehber eşliğinde gezdirilmesi yer alıyor. Böylece umre ibadetini gerçekleştirmek isteyenler, güvenli ve organize bir şekilde kutsal yolculuğa çıkabilecek.

UMRE FİYATLARI HAKKINDA BİLGİLER

Umre fiyatları, servislere göre ve odaların kişi sayılarına göre farklılık gösteriyor. 11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 5490, 3 kişilik odada 5190, 4 kişilik odada ise 4990 Suudi Arabistan Riyali. 15 günlük servisli normal konaklama ise 2 kişilik odada 6100, 3 kişilik odada 5700, 4 kişilik odada 5450 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş durumda. Diğer konaklama opsiyonlarının fiyatları ise şu şekildedir: 20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 6750, 3 kişilik odada 6200, 4 kişilik odada 5950 Suudi Arabistan Riyali; 24 günlük servisli normal konaklama ise 2 kişilik odada 7350, 3 kişilik odada 6750, 4 kişilik odada 6400 Suudi Arabistan Riyali’ne denk geliyor.

Yürüme normal konaklama seçenekleri içinse 11 günlük 2 kişilik odada 6350, 3 kişilik odada 5800, 4 kişilik odada 5500 Suudi Arabistan Riyali fiyat belirlenmiş. Ayrıca 15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 7275, 3 kişilik odada 6550, 4 kişilik odada ise 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak açıklanmış. 20 günlük yürüme normal konaklama ücreti ise 2 kişilik odada 8290, 3 kişilik odada 7400, 4 kişilik odada 6850 Suudi Arabistan Riyali olmaktadır.