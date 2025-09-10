Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Ücretlerini Duyurdu!

UMRE TURLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Her yıl birçok vatandaşın sabırsızlıkla beklediği umre turları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir açıklama yaptı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına ait tur tarihleri ve ücretler belli oldu. Açıklanan programa göre yolcular, belirlenen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatırarak, kayıt işlemlerini istedikleri il ve ilçe müftülükleri ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca tamamlayabiliyor.

UMRE HİZMETLERİ VE KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Diyanet’in düzenlediği turlar kapsamında umre yolcularına kapsamlı hizmetler sunuluyor. Mekke ve Medine’de sunulan hizmetler arasında otel konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerde önemli ziyaret noktalarının rehber eşliğinde gezdirilmesi yer alıyor. Bu sayede umre ibadetini gerçekleştirmek isteyenler, hem güvenli hem de düzenli bir şekilde kutsal yolculuklarına çıkabiliyor.

UMRE FİYATLARI VE KONAKLAMA DETAYLARI

Umre fiyatları, servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. Ayrıca, odaların kişi sayısına göre değişiklikler gerçekleşiyor. 11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda için 5490, 3 kişilik oda için 5190, 4 kişilik oda için ise 4990 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş. 115 günlük servisli normal konaklama için 2 kişilik oda 6100, 3 kişilik oda 5700, 4 kişilik oda 5450 Suudi Arabistan Riyali. 20 günlük servisli normal konaklama fiyatları ise 2 kişilik oda için 6750, 3 kişilik oda 6200, 4 kişilik oda 5950 Suudi Arabistan Riyali olarak tespit edilmiş. 24 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda için 7350, 3 kişilik oda 6750, 4 kişilik oda da 6400 Suudi Arabistan Riyali tutuyor.

11 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda için 6350, 3 kişilik oda 5800, 4 kişilik oda ise 5500 Suudi Arabistan Riyali. 15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda için 7275, 3 kişilik oda 6550, 4 kişilik oda ise 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş. Son olarak, 20 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 8290, 3 kişilik oda 7400, 4 kişilik oda için 6850 Suudi Arabistan Riyali’ne denk geliyor.