Diyanet Umre Ücretlerini Açıkladı

Her yıl pek çok kişinin büyük bir heyecanla beklediği umre turları için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan önemli bir duyuru yapıldı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına ait tur tarihleri ve ücretleri belirlendi. Duyurulan programa göre, belirtilen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatıran yolcular, kayıt işlemlerini ister il ve ilçe müftülükleri üzerinden, isterlerse de e-Devlet sistemi aracılığıyla rahatlıkla yapabilecek.

UMRE TURLARINDA SUNULAN HİZMETLER

Diyanet’in düzenlediği umre turlarında yolculara, Mekke ve Medine’de otel konaklaması, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerdeki önemli yerlerin rehber eşliğinde gezdirilmesi gibi birçok kapsamlı hizmet sunuluyor. Böylece umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem güvenli hem de planlı bir şekilde kutsal yolculuğa çıkma fırsatı buluyor.

UMRE FİYATLARI AÇIKLANDI

Umre fiyatları, servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama arasındaki farklardan etkileniyor. Ayrıca odaların kişi sayısı da fiyatlarda değişiklik yaratıyor. Örneğin, 11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 5490, 3 kişilik odada 5190, 4 kişilik odada ise 4990 Suudi Arabistan Riyali. 15 günlük yürüme normal konaklama ücreti ise 2 kişilik odada 7275, 3 kişilik odada 6550, 4 kişilik odada 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiş.

Farklı konaklama sürelerine göre de fiyatlar değişiyor. 20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6750, 3 kişilik oda 6200, 4 kişilik oda 5950 Suudi Arabistan Riyali; yürüme normal konaklama için ise 2 kişilik oda 8290, 3 kişilik oda 7400, 4 kişilik oda 6850 Suudi Arabistan Riyali olarak belirleniyor.