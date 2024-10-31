“Diyarbakır’a Eurofighter Acil İniş Yaptı”

DİYARBAKIR’A ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER UÇAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır’da acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Bakanlık yetkilileri ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırı iddialarına dair, “Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok” diyerek güvence sundu.

EUROFIGHTER UÇAĞINDA TEKNİK ARIZA

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofighter uçağı hakkında şu bilgileri verdi: “29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssü’ne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.”

EUROFIGHTER VE F-16 TEMİNİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma dair sorulara yanıt verdi: “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu bir sonuç bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.”

ÜLKEMİZ SAVUNMA İHTİYAÇLARINI KENDİSİ KARŞILIYOR

Bakanlık yetkilileri, “Türkiye’ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?” sorusunu, “Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda yeniden değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında etkili olmaktadır.” sözleriyle yanıtladı.

ÜS BÖLGELERİMİZE YÖNELİK TACİZLER

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırı haberleri hakkında “Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok” şeklinde bilgi sundu.

ŞIRNAK’TA MEYDANA GELEN KAZA

Bakanlık yetkilileri, Şırnak’ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına ilişkin sorulara ise “Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok” açıklamasında bulundu.