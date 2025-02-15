Diyarbakır Çalıştayında Kürt Sorununa İnsani Yaklaşım

KÜRT MESELESİ ÜZERİNE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

İki gün süren çalıştayda, Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutları ele alındı. Yapıcıoğlu, katılım gösterenlerin sunumlarıyla ortaya çıkan fikirlerin ve önerilerin kitap haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. “Kürt Meselesi Herkesin Meselesidir”

Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin farklı kesimlerce değişik şekillerde tanımlandığını belirtti. “Kimine göre terör ve şiddet meselesi, kimine göre ekonomik geri kalmışlık, kimine göre ise Kürt kimliğinin inkarıdır. Ancak herkes, bu meselenin çözülmesi gerektiği konusunda hemfikirdir” şeklinde konuştu.

KÜRTLERİN TARİHSEL BİRLİKTELİĞİ

Kürtlerin Türklerle tarihi birlikteliğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, “1071’de Malazgirt’teki birliktelik Anadolu’nun kapılarını açtı. 1915’te Çanakkale’deki birliktelik emperyalizme karşı durdu. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır” dedi.

Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin sadece Kürt toplumunun değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurguladı. “Haktan, adaletten ve insanlıktan yana olan herkes bu meselenin çözümü için çaba göstermelidir. Çözüm, sulh yoluyla ve adalet temelinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’DEN ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 2005 yılından itibaren devletin Kürt meselesine yeni bir bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, “Terör sorunu büyük ölçüde çözüldü. Ancak Türkiye’nin önündeki fırsatları değerlendirmesi için iç sorunlarını da çözmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

KANDİL’E BAĞLI OLMAK DEĞİL

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, “Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil’den gelecek birkaç mektuba bağlı değildir. Silahsız, şiddetsiz bir Türkiye yeni bir şafağa uyanacak” diyerek çözümün diyalogla mümkün olacağını vurguladı.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ’NDEN DESTEĞE ÖNEM

Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci, Kürt meselesinin çözümünde İslami değerlerin önemine dikkat çekti. “Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi için adımlar atılmalıdır” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN ZAMAN KAYBEDİLMEMELİ

Çalıştayda, Kürt meselesinin adil ve insani bir çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı ve çözümün geciktirilmemesi gerektiği çağrısı yapıldı.