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Diyarbakır’da 3 Kişi Gözaltında

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Dün, Sur ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş bir alanda bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde, 21 GH 662 plakalı bir kamyonetin yanmış olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, kamyonette Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve oğulun cenazeleri, gerekli otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMYONETTE YAPILAN İNCELEME DETAYLARI

Jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İddialara göre, baba ve oğul, elleri bağlı bir şekilde kamyonetin içine konulduktan sonra aracın yakıldığı belirlendi. Bu durum, cinayet soruşturması açısından önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde şu an için 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cenazelerinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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