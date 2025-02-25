Diyarbakır’da Aile İçi Vahşet!

DEHŞET VERİCİ OLAY DİYARBAKIR’DA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Turgut Özal mahallesindeki evlerinde, M.A, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü babası Necati A. ve annesi Fener A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, M.A, ailesine silahla ateş etti. Olayın ardından ihbarda bulunan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Fener A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Babası Necati A. ise ağır yaralanarak ambulansla Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, Necati A. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen, babası kurtarılamadı.

M.A. POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası M.A, polis ekiplerine teslim oldu. Şu an M.A’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.