Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır’da böbrek yetmezliği sebebiyle uzun yıllardır diyaliz tedavisi gören iki hastanın eşlerinin donör olmasına rağmen, kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Ancak çapraz nakil yöntemi ile her iki hasta da yeniden sağlığına kavuştu.

KAN UYUŞMAZLIĞI NAKİL İÇİN ENGEL OLDU

61 yaşındaki Besra Dağ, iki yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi aldı. Başlangıçta ilaç tedavisi ve diyetle süreci yönetmeye çalışan Dağ, ardından iki yıl boyunca diyaliz sürecine tabi tutuldu. Eşi Şeyhmuz Dağ’ın donörlük isteği, kan gruplarının uyuşmaması nedeniyle yerine getirilemedi. Diğer yandan, 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz’a bir yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Eşi Necla Erkaçmaz da donör olmayı önerdi ancak burada da aynı sorun yaşandı.

ÇAPRAZ NAKİL YÖNTEMİNE BAŞVURULDU

Her iki aile, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Organ Nakli Merkezi’ne çapraz nakil talebiyle başvuruda bulundu. Yapılan tetkiklerde, Necla Erkaçmaz’ın böbreğinin Besra Dağ’a, Şeyhmuz Dağ’ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz’a uyumlu olduğu belirlendi. Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi, yaklaşık bir ay önce eş zamanlı ameliyatlarla donörleri ve alıcıları başarıyla ameliyat etti. Bu operasyonlar sonucunda her iki hastaya da uygun böbrek nakilleri yapıldı.

Besra Dağ, iki yılı aşkın süren diyaliz tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, “Eşim donör olmak istedi ama kanımız uymadı. Çapraz nakille yeniden sağlığıma kavuştum. Birbirimize hayat verdik” dedi.

”ÇAPRAZ NAKİL SAYESİNDE YENİDEN SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK”

Fesih Erkaçmaz ise hastalığının giderek kötüleştiğini belirterek, “Eşim böbreğini vermek istedi ama o da mümkün olmadı. Çapraz nakil sayesinde diyalizden kurtuldum. Şu an çok iyiyiz, sağlık değerlerimiz de düzeldi” şeklinde konuştu.

EŞLER ARASINDA ÇAPRAZ NAKİL ORGANİZASYONU

Organ Nakli Merkezi’nin Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay, çapraz naklın Türkiye’de yalnızca sınırlı merkezlerde uygulanabildiğini vurgulayarak açıklamalarında şunları belirtti: “Kadın hastalar kendi aralarında, erkek hastalar ise kendi aralarında organ takasını gerçekleştirdik. Kan uyumsuzluğunu aşmak amacıyla bu takas yöntemini uyguladık. Ameliyatlar eş zamanlı olarak yapıldı ve her iki hastanın böbrek fonksiyonları iyi durumda. Ayrıca çapraz nakillerde donörlerin yaşlarının birbirine yakın olmasının önemi büyük. Hastalarımız 55-60 yaş aralığındaydı, bu da çapraz nakil için ideal aday olmalarını sağladı” dedi.