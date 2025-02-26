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Diyarbakır’da Çifte Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

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OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Kulp ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mahsum Ateş, evde henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Ateş, yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener Ateş ve babası Necat Ateş’e ateş açtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde, Fener Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Göğsünden vurulan Necat Ateş ise ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Necat Ateş de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsum Ateş ise polise teslim oldu.

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