Diyarbakır’da Gece Silahlı Çatışma! 7 Yaralı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI ÇATIŞMA PANİĞE NEDEN OLDU

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, kentte büyük bir korku ve paniğe yol açtı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. Otomobillerinden inen şahıslar, tabancalarıyla birbirlerine ateş açarak çatışmaya başladılar.

ÇATIŞMADA YARALANAN VE HAYATINI KAYBEDENLER

Çatışma sonucunda, kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Olay yeri inceleme çalışmaları gerçekleştiren polis ekipleri, çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi tespit etti. Ayrıca bölgede birçok boş kovan bulundu. Olayla bağlantısı olan şahısların yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.