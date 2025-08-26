Gündem

Diyarbakır’da Gece Silahlı Çatışma! 7 Yaralı

diyarbakir-da-gece-silahli-catisma-7-yarali

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI ÇATIŞMA PANİĞE NEDEN OLDU

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, kentte büyük bir korku ve paniğe yol açtı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. Otomobillerinden inen şahıslar, tabancalarıyla birbirlerine ateş açarak çatışmaya başladılar.

ÇATIŞMADA YARALANAN VE HAYATINI KAYBEDENLER

Çatışma sonucunda, kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Olay yeri inceleme çalışmaları gerçekleştiren polis ekipleri, çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi tespit etti. Ayrıca bölgede birçok boş kovan bulundu. Olayla bağlantısı olan şahısların yakalanması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş’ta Transfer Gelişmeleri Devam Ediyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sol kanat, stoper ve forvet pozisyonları için transfer çalışmalarının devam ettiğini, Chamberlain'in durumunun bu hafta netleşeceğini belirtti.
Gündem

Nusret Yılmaz Gözaltına Alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı. Yılmaz, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İstanbul'a sevk edilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.