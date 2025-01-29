Diyarbakır’da Göçmen Sıçan Tehlikesi

GÖÇMEN SIÇANLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Diyarbakır’da gerçekleştirilen bir görüntülemede, Antarktika dışında tüm ana karalarda kargo gemileri ile yayılan kahverengi sıçan (Rattus norvegicus) tespit edildi. Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki bir gölette, DHA Muhabiri Selim Kaya tarafından kaydedilen bu görüntüler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından incelendi.

KAHVERENGİ SIÇANLARIN NEDEN DİYARBAKIR’DA OLDUĞU

Prof. Dr. Sözen, Diyarbakır’a ulaşmış olan kahverengi sıçanların, Türkiye’deki sahil kentlerine yayılım gösteren bu türün tahıl yüklü kamyonlarla gelmiş olabileceğini belirtti. “Bu yayılma yetenekleriyle dünyada en geniş alana yayılmış kemirici türü durumundalar. Göçmen sıçanların, Dicle Vadisi’nde yer alan bir gölette varlıklarını sürdürdüğü ve burada böcekler, kuş yumurtaları, küçük kuşlar, kertenkeleler, çöpler ile yabani bitkiler ve tohumlar gibi birçok besin kaynağı ile beslendikleri biliniyor” dedi.

GOÇMEN SIÇANLARIN HIZLI ÜREMESİ

Göçmen sıçanların oldukça hızlı üreyen bir tür olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözen, “Ulaştıkları yerlerde hızla çoğalmakta ve yayılmaktadırlar. Yılın her dönemi üreyebilmektedirler. Bir dişi her seferde ortalama 8 yavru yapabiliyor ve bu yavrular 3-4 ay içinde eşeysel olgunluğa erişiyor” şeklinde konuştu. Hızlı üreme kapasiteleri ile dikkat çeken bu tür, 22-24 günlük hamilelik süresi sayesinde yılda 7-8 kez doğum yapabiliyor. Grup halinde yaşayan göçmen sıçanların, yavruların bakımına ve korunmasına gruptaki tüm yetişkinlerin yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. Koku alma duyularının son derece gelişmiş olduğunu belirten Sözen, “Besinlerini bulmada en çok koku duyularını kullanıyorlar ve karşılarına çıkan diğer sıçanların kendi gruplarından olup olmadığını koku ile anlayabiliyorlar” dedi. Diyarbakır’da gözlemlenen bu popülasyonun incelenmesinin önemli olduğunu ifade etti.