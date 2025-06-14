Diyarbakır’da Hissedilen Sıcaklık 45 Derece

YAZ SICAKLIĞI DİYARBAKIR’DA HİSSEDİLİYOR

Diyarbakır’da yaz mevsimi etkisini giderek artırırken, hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu. Ancak hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye kadar ulaşıyor. Bu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, kent merkezindeki tarihi surların yanında oturarak serinlemeye çalışıyor. Bazıları ise camilerin serinliği içinde dinlenmeyi tercih ediyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamak için önlem alan vatandaşlar, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara dikkat ediyor. İlerleyen günlerde sıcaklıkların daha da yükselebileceği belirtiliyor. Araç içerisinde bulunan termometreler ise 43 derece sıcaklık gösteriyor.

Ulu Cami İmamı Vedat Orak, camilerdeki klimaların aktif olduğunu ifade ederek, serin bir ortam sağladıklarını belirtiyor. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Bu durum, sabit cemaat olduğundan ve bazı cemaatlerin evleri uzakta olduğundan gerçekleşiyor. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinlenip, ibadetlerini tekrar yerine getiriyorlar” diye konuştu.

CAMİLERİMİZ AÇIK, GELİP DİNLENEBİLİRLER

İmam Orak, camide uzanmanın uygun olmadığını vurgularken, “Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Dinlenip, ibadetlerini yaparak sonra evlerine dönebilirler. Biz her türlü konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, yeter ki gelsinler. Mevlana’nın dediği gibi ‘Ne olursan ol, yine de gel’ camilerimiz açık, elhamdülillah” dedi.

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiğini söyledi. Dedeoğlu, “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim ve dinlenmek için burada kalıyorum, ikindi namazına kadar buradayım” dedi. Bir başka vatandaş Osman Çelik ise havanın çok sıcak olduğunu belirtip, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum, ama sıcağı hiç sevmiyorum. Bazıları 40 derece diyor, bazıları 39 derece diyor ama gerçekten çok sıcak” şeklinde konuştu.