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Diyarbakır’da Horoz Dövüşüne Polis Baskını!

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OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde açıkça yasadışı horoz dövüşü gerçekleştirilen bir kıraathaneye baskın düzenledi. Ekipler, dövüş sırasında izleyici gibi içeri girerek, iş yerinin kepengini kaldırdı ve aniden yapılan bu baskın, kameralar tarafından kaydedildi.

KUMAR OYUNU TESPİTİ

Gerçekleştirilen inceleme sonucunda, iş yerinde horoz dövüşü için özel bir arena kurulduğu ve gelen izleyicilere yasa dışı bahis oynatıldığını tespit edildi. Bu operasyonda 8 şüpheliye “Kumar oynamak” suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

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