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Diyarbakır’da İki Grup Kavga Etti

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ŞEHRİ SARRAFLIK DÜZENİ

Diyarbakır’da kargaşa yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi’nde bulunan Ekinciler Caddesi’nde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında bir kavga patlak verdi.

SOPA VE KEMER İLE SALDIRI

Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek araya girerek kavga eden grupları ayırmayı başardı.

KAMERADA ANBEAN YAKALANDI

Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

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