Diyarbakır’da Kız Kaçırma Kavgası

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi’nde, 14’üncü Sokak’ta gerçekleşti. İki aile arasında, ‘kız kaçırma’ meselesi sebebiyle başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGA VE YARALILAR

Silahlı çatışma sırasında olaya müdahale etmeye çalışan 31 yaşındaki polis memuru E.E. ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B. ve Ş.B. yaralandı. Diğer gruptan M.T., A.T., S.T. ve A.T. de yaralılar arasında yer aldı. Seken kurşunlar, çevrede park halinde bulunan araçlarla iş yerlerine de isabet etti.

PATLAYAN SİLAH SESLERİ

Dehşet dolu anlarda, silahla vurulduğu anlaşılan bir kişinin yardım çığlıkları, art arda patlayan silah sesleriyle geceyi doldurdu.