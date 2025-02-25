Diyarbakır’da Korkunç Cinayet: Anne ve Baba Öldürüldü

DEHŞET VERİCİ OLAY KULP İLÇESİNDE YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşanan dehşet verici bir olay gözleri yine şiddetin üzerine çekti. Turgut Özal mahallesinde, M.A isimli kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü babası Necati A. ve annesi Fener A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.A, anne ve babasına silahla ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından, durum hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler, olay yerine intikal ettiklerinde, Fener A’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba Necati A. ise ağır yaralı durumda olduğu için ambulansla Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Necati A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.A. POLİSE TESLİM OLDU

Olaydan sonra polisi arayarak teslim olan M.A’nın emniyetteki işlemleri hala devam ediyor. Bu olay, aile içindeki sorunların ne derece tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.