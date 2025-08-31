Gündem

Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

DİYARBAKIR’DA FECİ KAZA

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda korkunç bir kaza gerçekleşti. İlçeye gezme amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolünü kaybederek demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAZADA BİR CAN GİTTİ

Bu kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi edilmeye alındı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

