Diyarbakır’da Narin Güran Davası Başlıyor

İKİNCİ DAVA BAŞLIYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ikinci dava bugün başlıyor. Narin Güran’ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Şimdi ise 15 sanığın yargılanmasına başlanacak. Bu sanıkların 3’ü çocuk olmak üzere toplam 15 kişi, suçluyu kayırma suçuyla hakim karşısına çıkıyor.

NARİN GÜRAN CINAYETİ

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, üstü taşlar ve çalılıklarla gizlenmiş şekilde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cenazesini gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayet işlediklerine karar verdi ve bu üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Narin cinayetiyle ilgili başka bir dava da, suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu 15 sanık için açıldı. Bu sanıklardan 3’ü çocuktu ve onlar için ayrı bir iddianame düzenlenmişti. Ancak sonraki süreçte bu iki dava dosyası birleştirildi. Sanıkların, arama çalışmaları devam ederken gerçek dışı beyanlarda bulundukları ifade ediliyor. Ayrıca, bu kişilerin çalışmaları engellemek amacıyla köyde yangın çıkardıkları tespit edildi. Jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri de dikkat çekici bir detay.

HAPİS CEZASI İSTEMİ

3’ü çocuk olan 15 sanık için 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların yargılanması, Diyarbakır 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.