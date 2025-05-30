Diyarbakır’da Narin Güran Davası Devam Ediyor

CEPHEDEKİ SANIKLAR HAKIM ÖNÜNDE

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak 6’sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Merkez Bağlar ilçesinde yaşanan bu davada sanıklara “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu sanıklar arasında Maşallah, Fuat, Birsen Güran ile Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya bulunuyor. Ayrıca, tutuksuz sanıklar arasında Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran yer alıyor. Çocuk sanıklar ise R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) olarak kaydedilmiş. Duruşma, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden, cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcı, 29 Nisan tarihindeki celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı mahkemeye sunmuştu. Bu mütalaada, Narin Güran’ın kaybolmasının ihbarı sonrasında başlatılan arama çalışmalarına ve yürütülen soruşturmanın detaylarına yer veriliyor.

TUTUKLU SANIKLARIN CEZALARI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor. Daha önce yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Narin Güran’ın kaybolması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 12 sanık hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çocuklar hakkında açılan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından onaylandı.

SANIKLARIN YARGILANMA SÜRECİ

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi, kendilerine ait olan dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bulunan davayla birleştirilmesi talebini kabul etti. Başsavcılık, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmalara devam etti. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra, bu 4 sanık için “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın yargılanmasına 7 Kasım tarihinden itibaren başlandı ve mahkeme heyeti, 28 Aralık tarihinde, tutuklu sanıkların cezalarını belirledi.