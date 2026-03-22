Diyarbakır’da Nevruz Etkinliği PKK Propagandasına Dönüştü

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Nevruz Parkı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Etkinlikte terörist başı Abdullah Öcalan ile 5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili pankartlar açılırken, terör örgütü lehine sloganlar da atıldı. Böylece, DEM Parti’nin düzenlediği nevruz etkinliği, terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüştü. Etkinlik kapsamında çeşitli sanatçılar sahne alırken, nevruz ateşi de yakıldı. Etkinlik sırasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katılımcılara teşekkür etti ve PKK elebaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısına dikkat çekerek, “silahların sustuğunu” belirtti.

ETKİNLİKTE TEPKİ YAĞDI

Etkinlikte terör örgütü PKK’ya yönelik propagandaya yer verilirken, Abdullah Öcalan için özgürlük talepleri de gündeme getirildi. Ayrıca, Türkiye’de çeşitli terör saldırılarına karışmış teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açılması dikkat çekti. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, etkinlikteki skandal durumlara tepki gösterenlerin sayısı hızla arttı.

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarındaki skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında, “Nevruz’u Mehmetçik katillerinin fotoğrafları ile kutluyor, sonra ‘Barış’ istiyoruz diyorlar. Milyonlarca şehit ve gazi yakını, Türk Milleti sizin Barış dediğiniz ihanete evet demeyecek.” ifadelerini kullandı.

NEVRUZ KUTLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Nevruz, Türk kültürü için önemli bir bayramdır ve Ergenekon Destanı’nda Türklerin demirden dağları eriterek yeniden doğuşlarını simgeler. Baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden Nevruz, Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar her yıl 21 Mart’ta kutlanıyor. Türklerin milli, manevi ve sosyal değerleriyle bağdaşan bu bayram, doğanın canlanmasını simgeliyor ve birçok araştırmacı tarafından yeniden dirilişin bayramı olarak değerlendiriliyor.