Diyarbakır’da Nevruz Etkinliği PKK Propagandasına Dönüştü

diyarbakir-da-nevruz-etkinligi-pkk-propagandasina-donustu

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Nevruz Parkı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Etkinlikte terörist başı Abdullah Öcalan ile 5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili pankartlar açılırken, terör örgütü lehine sloganlar da atıldı. Böylece, DEM Parti’nin düzenlediği nevruz etkinliği, terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüştü. Etkinlik kapsamında çeşitli sanatçılar sahne alırken, nevruz ateşi de yakıldı. Etkinlik sırasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katılımcılara teşekkür etti ve PKK elebaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısına dikkat çekerek, “silahların sustuğunu” belirtti.

ETKİNLİKTE TEPKİ YAĞDI

Etkinlikte terör örgütü PKK’ya yönelik propagandaya yer verilirken, Abdullah Öcalan için özgürlük talepleri de gündeme getirildi. Ayrıca, Türkiye’de çeşitli terör saldırılarına karışmış teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açılması dikkat çekti. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, etkinlikteki skandal durumlara tepki gösterenlerin sayısı hızla arttı.

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarındaki skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında, “Nevruz’u Mehmetçik katillerinin fotoğrafları ile kutluyor, sonra ‘Barış’ istiyoruz diyorlar. Milyonlarca şehit ve gazi yakını, Türk Milleti sizin Barış dediğiniz ihanete evet demeyecek.” ifadelerini kullandı.

NEVRUZ KUTLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Nevruz, Türk kültürü için önemli bir bayramdır ve Ergenekon Destanı’nda Türklerin demirden dağları eriterek yeniden doğuşlarını simgeler. Baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden Nevruz, Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar her yıl 21 Mart’ta kutlanıyor. Türklerin milli, manevi ve sosyal değerleriyle bağdaşan bu bayram, doğanın canlanmasını simgeliyor ve birçok araştırmacı tarafından yeniden dirilişin bayramı olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Sözleri Hatalı Servis Edildi

Bir haber kaynağında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevruz mesajındaki "büyük Türk coğrafyası" ifadesi yanlışlıkla "büyük Kürt coğrafyası" olarak yayımlandı. Hata nedeniyle editör görevden alındı.
Gündem

Okulda Temizlik Görevlisi Olarak Çalışan Adam Ölü Bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 35 yaşındaki bir temizlik işçisi, çalıştığı okulda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gündem

United Airlines’tan Yüksek Yakıt Maliyetleri Uyarısı

United Airlines, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen jet yakıtı fiyatları sebebiyle yeni önlemler alıyor ve brent petrol için güncel tahminlerini açıkladı.
Gündem

Diyarbakır’daki Nevruz Etkinliği Terör Propagandası Oldu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde DEM Parti'nin açtığı pankartlar ve kullanılan sloganlar, toplumsal bir memnuniyetsizlik yarattı.
Gündem

Beşiktaş’ın Hedefi Hyeon-gyu Oh’un İddialı Açıklamaları

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Hyeon-gyu Oh, transfer sonrası ilk kez konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki santrfor, heyecanını dile getirdi.