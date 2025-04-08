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Diyarbakır’da R.B. ambulansa saldırdı

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OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin acil girişinde bir olay yaşandı. İddiaya göre, Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, zihinsel engelli R.B. dönüş yolunda kaldırım taşıyla saldırdı. Bu saldırı sonucunda ambulansta zarar oluştu.

POLİS MÜDAHALESİ

Sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine, R.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde R.B.’nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel bir engeli olduğu tespit edildi.

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