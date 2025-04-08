Diyarbakır’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

OLAY YERİNDEKİ TARTIŞMA

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde, iki aile arasında meydana gelen kız kaçırma nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşüyor. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarın ardından, olay yerine polis ekipleri gönderiliyor.

YARALILAR VE DURUM

Silahlı çatışma sırasında, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile taraflardan V.B., E.B., M.B., S.B. ve Ş.B. ile karşı gruptaki M.T., A.T., S.T. ve A.T. yaralanıyor. Yaralıların, ilk müdahalenin akabinde kentteki hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor. Önemli bir detay olarak, polis memuru E.E. ile taraflardan S.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğreniliyor. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılıyor.