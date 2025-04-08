Diyarbakır’da TOKİ’de Yangın; 5 Kişi Etkilendi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında gerçekleşti. 1’inci etaptaki dört katlı DB-19 Apartmanı’nın ikinci katındaki kat servisinde, henüz belirlenmemiş bir sebepten yangın çıktı.

MÜDAHALE VE YARALILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangında dumandan etkilenen üçü çocuk beş kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi edilmeye alındı.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.