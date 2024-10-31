Diyarbakır’da Trafik Kazası: 17 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Diyarbakır’da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, bir kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan bir minibüsün karıştığı olayda toplam 17 kişi yaralandı. Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki kamyonet, Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi’nde, T.B. tarafından kullanılan otomobile çarptı. Ardından minibüs sürücüsü İ.T. ile çarpışma meydana geldi.

AİLELER ENDİŞELİ

Kazanın hemen sonrasında, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda, kamyonet ile minibüs sürücüsü ve minibüsteki 15 öğretmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olay, aileler üzerinde tedirginlik yarattı.