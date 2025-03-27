Diyarbakır’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 4 aracın dahil olduğu bir trafik kazası yaşandı. Bu kazada, ilk verilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, Kırsal Tepe Mahallesi civarında, sürücüleri ve araç plakalarının henüz belirlenemediği 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere taşındı. Yapılan ilk incelemelere göre, yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri henüz netlik kazanmadı.