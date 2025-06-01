Diyarbakır’da Yılan Isırdı, Yaralı Kurtarılmadı

DİYARBAKIR’DA YILAN ISIRMASI OLAYSINDA CAN KAYBI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi’nde, akşam saatlerine doğru hayvanlarını otlatırken yılan tarafından ısırılan 32 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olayın ardından köylüler Yılmaz’ı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun tıbbi çabalara rağmen yaşamını yitiren Yılmaz’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi. Bu olay, bölgede yaşayanlarda büyük bir üzüntü yarattı.