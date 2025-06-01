Gündem

Diyarbakır’da Yılan Isırdı, Yaralı Kurtarılmadı

diyarbakir-da-yilan-isirdi-yarali-kurtarilmadi

DİYARBAKIR’DA YILAN ISIRMASI OLAYSINDA CAN KAYBI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi’nde, akşam saatlerine doğru hayvanlarını otlatırken yılan tarafından ısırılan 32 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olayın ardından köylüler Yılmaz’ı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun tıbbi çabalara rağmen yaşamını yitiren Yılmaz’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi. Bu olay, bölgede yaşayanlarda büyük bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Uğurcan Çakır İle Anlaşma Sağlandı

Trabzonspor'un uzun süreli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşti. Detaylar ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Gündem

Antalya Sahilleri’nde Bayram Öncesi Yoğunluk

Antalya'nın Konyaaltı Sahili, sıcak hava ve hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı tatilcilerle dolup taştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.