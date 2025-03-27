Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Yaşamını Yitirdi

DİYARBAKIR BİSMİL’DE TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde gerçekleşen olayda, sürücülerin kimliği ve araç plakaları henüz tespit edilemedi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca yönlendirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişininse yaralandığı belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.