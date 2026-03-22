Diyarbakır’daki Nevruz Etkinliği Terör Propagandası Oldu

Diyarbakır’da NEVRUZ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen nevruz etkinliği, çeşitli tartışmalara neden oldu. Nevruz Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, bazı pankartlarda terörist başı Öcalan ve TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden beş vatandaşımızın isimleri yer aldı. Ayrıca, terör örgütü lehine sloganların atılması, etkinliği PKK propagandasına dönüştürdü. Etkinlikte sahne alan sanatçılar eşliğinde nevruz ateşi yakıldı.

ETKİNLİKTE YER ALAN İSİMLER

Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katılımcılara teşekkür ederek, “silahların sustuğunu” ifade etti. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile birlikte Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin, bazı DEM Partili milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

ETKİNLİKTE TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER

Etkinlik sırasında terörist başı Öcalan için özgürlük talep edildi ve Türkiye’deki terör saldırılarına katılan bireylerin yer aldığı pankartların açılması, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kamuoyunda ortaya çıkan görüntüler nedeniyle ciddi tepkiler oluştu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AĞIR ELEŞTİRİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaşanan skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Özdağ, “Nevruz’u Mehmetçik katillerinin fotoğrafları ile kutluyor sonra ‘Barış’ istiyoruz diyorlar. Milyonlarca şehit ve gazi yakını, Türk Milleti sizin Barış dediğiniz ihanete evet demeyecek” ifadelerine yer verdi.

NEVRUZ’UN ANLAMINA DAİR

Nevruz, Türklerin Ergenekon Destanı’nda demirden dağları eriterek çıkışını ve baharın gelişini simgeler. Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar birçok Türk topluluğunca, M.Ö. 8. yüzyıldan günümüzde kadar her yıl 21 Mart’ta kutlanıyor. Türk kültüründe Nevruz, doğanın canlanması ve yeniden dirilişin bayramı olarak öne çıkıyor.