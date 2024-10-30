Diyarbakır Valiliğinden Yanlış Haberlere Yanıt

DİYARBAKIR’DA NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma süreci devam ediyor. Bu bağlamda Diyarbakır Valiliği, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yanlış bilgilere karşı bir açıklama yaptı. Valilik, yapılacak hukuki süreçlerin hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. “HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK” açıklamasında bulunarak, çeşitli haber sitelerinde yer alan haberlere yanıt verdi.

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA YANLIŞ BİLGİLER

Valilikten yapılan duyuruda, kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi. Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.50’de başlamıştı. Bu süreçte, uzman personel ve teknik ekipmanlarla detaylı bir arama gerçekleştirilmiş, tüm ihbarlar özenle değerlendirilmiştir. Valilik, “İcra edilen aramalar esnasında, iddia edildiği gibi jandarma personelinin ‘üfürükçü’ olarak tanımlanan şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir” diyerek asılsız haberlerin hukuki bir süreç doğuracağını yineledi.