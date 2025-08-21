“DMM’den Komisyon’a Yalanlama Yapıldı.”

DMM tarafından duyurulan bilgiye göre, sosyal medya platformlarında bir siyasi partinin TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin bağımsızlığını ve ulusal birliğini tehdit eden taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen yanlı ve yanıltıcı olarak nitelendiriliyor. Açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşmada ulusal birlik ve beraberliği güçlendiren, toplumsal barışı artıran stratejik bir çalışma olduğu vurgulanıyor. Bu sürecin önemli bir bileşeni olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Meclis’teki 11 siyasi partiden 51 üyenin katılımıyla dikkat ve uyum içinde faaliyetlerine devam ettiği ifade ediliyor.

ŞEFFAFLIK İLKESİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

Komisyonun bugüne dek gerçekleştirdiği dört toplantıda gündem ve içeriklerin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Açıklamada, komisyon çalışmalarının basına açık şekilde yürütüldüğü, gazetecilerin oturumları takip ettiği ve toplantı tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

GÜNDEME GELEN HİÇBİR TALEP YOK

Açıklanan bilgilere göre komisyonun gerçekleştirdiği tek kapalı oturum, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın komisyon üyelerine bilgi vermek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, “Bu toplantı da dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden yayımlanan hiçbir talep veya teklif gündeme getirilmemiştir.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu olmamış konuları çarpıtarak kamuoyuna yansıtmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecine zarar verme amacı taşıyan açık bir provokasyondur.” denildi. Kamuoyundan, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun resmi açıklamalarına güvenmesi ve asılsız, yanıltıcı içeriğe itibar etmemesi vurgulandı.