“DMM’den Yalanlama, Asılsız İddialar.”

AÇIKLAMADA YER ALAN DEĞERLENDİRMELER

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında bir siyasi partinin TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na yönelik, Türkiye’nin egemenliği ve milli birliğini tehdit eden taleplerde bulunduğu iddialarının “tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği” belirtiliyor. Açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir çalışma olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu sürecin, 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir uyum ve dikkat içinde yürütüldüğü de vurgulanıyor.

Komisyonun gerçekleştirilen dört toplantısının içeriği ve gündeminin şeffaflık ilkesine göre kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekiliyor. Açıklamada, komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülüyor ve muhabirlerin oturumları takip ettiği, görüşme tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarılıyor. Bu durum, komisyonun faaliyetlerinin şeffaflık ilkesine uygun bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Açıklamada ayrıca, komisyonda gerçekleştirilen tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın, komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı bir toplantı olduğu ifade ediliyor. “Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir.” ifadesi kullanılarak, kamuoyuna yanıltıcı bilgiler sunulmasının açık bir provokasyon olduğu kaydediliyor. Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara güvenmesi ve asılsız, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi özellikle rica ediliyor.