DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

DAVADA ÖRGÜTLENME TESPİTLERİ

DMM’nin sosyal medya hesabından gelen açıklamada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Genelkurmay Çatı Davası’nda verdiği kararın gerekçesinde ‘Yurtta Sulh Konseyi’yle alakalı tespitlere yer verildiği ifade ediliyor. Açıklamada geçen ifadelere göre, “Kararda, ‘Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini ‘Yurtta Sulh Konseyi’ olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016’da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır” denildi.

YARGITAY’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Ayrıca, Yargıtay’ın kararında da bu konudaki değerlendirmelerin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada belirtilen ifadelere göre, “Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.” şeklinde bir değerlendirmeye yer verildi.