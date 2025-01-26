Doğal Gaz Faturaları İçin Devlet Desteği Açıklaması

ENERJİ FATURALARINA DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Bakan Alparslan Bayraktar, Uşak’ta düzenlenen AK Parti İl Kongresi’nde enerji faturalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 1000 liralık doğal gaz faturasının 650 lirasını devletin karşıladığını ifade eden Bayraktar, desteklerin özellikle dar gelirli vatandaşlar için devam edeceğini söyledi.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ARTIYOR

Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin hızla büyüdüğüne dikkat çekti ve “2028 yılı itibarıyla tüm hanelerde kendi ürettiğimiz gazı kullanabilir hale geleceğiz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlarla hizmet sunabileceğiz” dedi. Türkiye’nin enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma hedefinde olduğunu kaydeden Bayraktar, bu yolda önemli adımlar atıldığını belirtti.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA DOĞRU İLERLİYORUZ

Sakarya Gaz Sahası’ndan sağlanan doğal gazın 3 milyon haneye ulaştığını aktaran Bayraktar, Gabar Dağı’ndan günlük 75 bin varil petrol üretiminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Türkiye’nin hem karada hem de denizde yürüttüğü çalışmalar ile enerji bağımsızlığına doğru ilerlediği vurgusunu yaptı.

DÜNYA ÇAPINDA ARAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, Somalia ve Libya gibi farklı bölgelerde de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yaptığını belirtti ve dünyanın en modern sismik arama filosunun kurulduğunu ifade etti. Gece gündüz çalışarak enerjide hedefledikleri noktaya ulaşacaklarını söyleyen Bayraktar, bu başarıların Türkiye ekonomisini güçlendireceğini belirtti.

EKONOMİK SIKINTILAR YENİ PROJELERLE AŞILACAK

Bakan Bayraktar, enerji projeleri sayesinde ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kalacağını ve petrol ile doğal gaz üretiminin artmasıyla enflasyon ve döviz gibi sorunların tamamen çözülmesi için büyük adımlar atılacağını ifade etti. “Hedefimiz, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve Türkiye’yi enerji sektöründe lider bir ülke konumuna taşımaktır” şeklinde sözlerine son verdi.