Doğal Gaz Faturalarına Devlet Desteği Sürecek

ENERJİ DESTEKLERİNE DEVAM EDİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak’ta çeşitli programlar için bulunduğu sırada “Doğal gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz” dedi. Uşak Valisi Naci Aktaş ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti Uşak Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede Bakan Bayraktar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve birçok partili yer aldı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ARTIYOR

Bakan Bayraktar, “Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye’deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı” şeklinde konuştu. Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimlerinin sürekli arttığını ifade eden Bakan, “İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz” dedi.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki terörle mücadele sonrasında petrol üretimine geçtiklerini belirterek, “Arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ismini verdik. Gabar’da günlük 75 bin varil petrol üretiyoruz” dedi. Kendi petrol ve doğal gazlarını üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan, Türkiye’nin artık Mavi Vatan’da dünyanın en modern filosuna sahip sismik gemileriyle global ölçekte petrol ve doğal gaz arayan bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi. Enerji hedeflerine ulaşmaya kararlı olduklarını belirten Bakan Bayraktar, “Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye’de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak” ifadelerinde bulundu.