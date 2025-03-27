Doğalgaz Fiyatlarına Zam Hazırlığı Yolda

DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI YOLDAYKEN ELEKTRİK TARİFELERİNDEKİ ARTIŞ

Enerji sektöründe Nisan ayı itibarıyla önemli fiyat düzenlemeleri gündeme geliyor. Elektrik tarifelerinde yüzde 25’lik bir artışın ardından doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artışın olacağı belirtiliyor. Enerji kulislerine sızan bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifeleriyle ilgili hazırladığı zam taslağını enerji idaresinin onayına sundu.

Ankara’da Harekete Geçen Enerji Çevreleri

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’da enerji çevrelerinde önemli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti. Aydilek, “BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor,” şeklinde konuştu.

ELECTRICITY PRICE INCREASE AND MARKET CONDITIONS

Öte yandan, elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaparak, “Bakacağız, değerlendireceğiz,” demekle yetindi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendiriyor.