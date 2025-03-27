Doğalgaz Tarifelerinde Yakında Zam Beklentisi

ENERJİ SEKTÖRÜNDE FİYAT DÜZENLEMELERİ

Nisan ayı itibarıyla enerji sektöründe önemli fiyat düzenlemeleri gündeme geliyor. Elektrik tarifelerinde yaşanan yüzde 25’lik artışın ardından doğalgaz fiyatlarında benzer bir artış olabileceği ifade ediliyor. Enerji kulislerinden edinilen bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifeleri için hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sunmuş durumda.

DOĞALGAZ TARİFELERİNDE ARTIRIM BEKLENTİSİ

Konu hakkında değerlendirme yapan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’da enerji çevrelerinde ciddi bir hareketlilik olduğunu belirtiyor. Aydilek, “BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor,” sözleriyle durumu aktardı.

ZAM İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Öte yandan, elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaparak, “Bakacağız, değerlendireceğiz,” ifadesini kullandı. Yılın ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların artması, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendirdiği düşünülüyor.