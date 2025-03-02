Doğalgaz Zehirlenmesi: Üç İlde Vakalar Artıyor

Cuma gecesi Sivas’ta bir camide 48 kişinin doğalgaz sızıntısından etkilenmesinin ardından benzer bir olay Ankara’da yaşandı. Ankara’da doğalgaz sızıntısı sonucu etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas ve Ankara’nın ardından Kahramanmaraş’ta da bir doğalgaz zehirlenmesi vakası meydana geldi.

DOĞALGAZ SIZINTISI KAHRAMANMARAŞ’TA

Kayabaşı Mahallesi’ndeki Şeyma Hatun Camisi’nde ramazan dolayısıyla mukabele için bir araya gelen kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, camiyi tahliye ettikten sonra gazdan etkilenen 1’i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.