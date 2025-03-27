Doğalgazda Yeni Zam Yolda: Tarifeler Yükseliyor

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ FİYAT DÜZENLEMELERİ

Nisan ayı itibarıyla enerji sektöründe dikkate değer fiyat düzenlemeleri gündeme geliyor. Elektrik tarifelerinde yüzde 25’lik artışın ardından, doğalgaz fiyatlarında da benzer bir artış olabileceği belirtiliyor. Enerji kulislerinden gelen bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgaz tarifelerine yönelik hazırladığı zam taslağını enerji yönetiminin onayına sundu.

HAREKETLİLİK YAŞANMAKTADIR

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Olcay Aydilek, Ankara’daki enerji çevrelerinde ciddi bir hareketlilik olduğuna dikkat çekti. Aydilek, “BOTAŞ, konutlara satılan doğalgazda maliyet artışlarını gerekçe göstererek çift haneli bir zam çalışmasını yönetime sundu. 1 Nisan itibarıyla geçerli olması beklenen yeni tarifede yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor,” şeklinde konuştu.

ENFLASYON VE KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Öte yandan, elektrik tarifelerindeki artış gündeme geldiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına karşı “Bakacağız, değerlendireceğiz,” ifadeleriyle yanıt vermekle yetindi. Yılın ilk çeyreğinde artan enflasyonist baskılar, enerji girdilerindeki maliyetlerin yükselmesi ve küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler, doğalgaz fiyatlarında artış beklentisini güçlendiriyor.