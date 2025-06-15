Doğrudan Satışa 30 Gün Cayma Hakkı

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine dair kapsamlı bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Bu sistem, sabit bir mağaza veya perakende noktası olmadan bire bir iletişimle ürün ve hizmet satışına dayanıyor. Tüketicilerin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Bakanlık tarafından oluşturulan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”, kamuoyunun ve ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Taslak, doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kurallarını, doğrudan satıcıların sisteme giriş-çıkış koşullarını ve tüketici haklarını detaylandırıyor.

CAYMA HAKKI İLE YENİ DÜZENLEMELER

Taslağın dikkat çeken maddelerinden biri, tüketicilere tanınan 30 günlük cayma hakkı. Halihazırda 14 gün olan bu süre doğrudan satışlarda 30 güne çıkarılıyor. Tüketici, bu süre zarfında herhangi bir gerekçe sunmadan ve cezai şart olmadan satın alımından vazgeçebiliyor. Satıcı, ürünü aldıktan sonra 30 gün içinde müşterinin yaptığı tüm ödemeleri masrafsız bir şekilde ve tek seferde iade etme zorunluluğu taşıyor.

YANILTICI VAATLERE YASAK

Taslak ile birlikte doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerin yapılması yasaklanıyor. Kişilerin sisteme dahil edilmesinde baskı, aldatma veya rahatsızlık gibi yöntemler de engelleniyor. Ayrıca, şirketlerin doğrudan satışçılara sunduğu komisyon ve ödül miktarının yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşmaması gerektiği belirtiliyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU VE KATI ŞARTLAR

Yeni düzenlemeye göre doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin, Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması gerekecek. Bu belge üç yıl geçerli olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ile güvenliği göz önünde bulundurularak ek belgeler talep edilebilecek. Doğrudan satıcı olmak isteyenlerin, en az 18 yaşında olması gerekiyor. Sisteme katıldıktan sonra ceza yükümlülükleri olmaksızın ayrılmaları mümkün. Sisteme girişten 30 gün içinde ayrılan satıcılar, ellerindeki kullanılmamış ürünleri şirkete geri verebilecek.

CAYMA HAKKI KAPSAMINDA ÖZEL DURUMLAR

Taslakta, cayma hakkının uygulanamayacağı çeşitli istisnalar da yer alıyor. Özel istek ve kişisel ihtiyaçlara göre hazırlanan ürünler, ambalajı açılmış hijyen ürünleri ve kurulumu tamamlanmış ürünlerde bu hak kullanılamıyor.

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLİYOR

Yönetmelik taslağı, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü getiriyor. Şirketlerin; posta, SMS, e-posta veya internet gibi fiziksel temas içermeyen kanallar aracılığıyla, cayma hakkı dahil olmak üzere ürün ve hizmetlere dair tüm bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde iletme zorunluluğu var. Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturmayı hedefliyor.