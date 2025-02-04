Doğu Ekspresi’nin Cazibesi: Divriği Ulu Cami

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI’NA YOĞUN İLGİ

Sivas’ın Divriği ilçesinde yer alan ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, restorasyon sonrasında kentin en çok ilgi çeken eserlerinden biri oluyor. Doğu Ekspresi’nin turistik yönüyle düzenlenen seferleri sırasında Divriği’ye gelen yolcular, ilk olarak bu eseri ziyaret ediyor. Eserdeki mimari detaylar ve taş işçilikleri gören ziyaretçiler, hayranlıklarını gizleyemiyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1228 yılında inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, tam 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl mayıs ayında yeniden ibadete ve ziyarete açılıyor.

MİMARİ BAŞYAPIT OLARAK GÖSTERİLİYOR

Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu külliye, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların taş işçiliğiyle süslü kapıları ve sütunlarıyla dikkat çekiyor. Külliyenin mimarı ve heykeltıraşı Ahlatlı Hürrem Şah, cennet kapısı tasarımıyla ve yenilikçi motifleriyle 12-13. yüzyıl İslam sanatı dünyasında özel bir yere sahip. UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen eser, simetrik görünümündeki asimetri ve on binlerce eşsiz motifin güzelliğiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Evliya Çelebi’nin de bahsettiği eser, ‘Anadolu’nın El Hamrası’ olarak tanınıyor.

DOĞU EKSPRESİ İLE HUZUR DOLU BİR GEZİ

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Turistik Doğu Ekspresi yolcuları için önemli bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda. Haftada üç kez düzenlenen seferler kapsamında, yolcular rehber eşliğinde eseri ziyaret ederek eşsiz mimarisi hakkında bilgi ediniyor. Yolcular, bu masalsı yolculuğun kendilerine büyük bir mutluluk kattığını ifade ediyor ve ilk kez gördükleri bu yapının büyüleyici detaylarından etkilendiklerini dile getiriyor.

İLK KEZ GÖRENLERDEN HAYRANLIKLAR

İstanbul’dan gelen ve Doğu Ekspresiyle geziye katılan Neslihan Kiremitçi, “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası muazzam bir yapı. İlk kez gördüm. Burada gördüğüm eserler çok iyi korunmuş. Detaylı bilgiler aldık, gerçekten etkileyici” diyor. Sosyal medya üzerinden seyahatlerini paylaşan Helin Gözde Yılmaz ise, “Buranın çok iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. İçerisi ve motifleri çok etkileyici. Burası benim için bu turun incisi oldu,” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.