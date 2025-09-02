Doğu Karadeniz’de Sağanak Bekleniyor

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu açıklıyor. Buna göre, kuzeydoğu kesimlerle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri civarında kalması, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney bölgelerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.

Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu, özellikle Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık