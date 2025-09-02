Doğu Karadeniz’de Sağanak Bekleniyor

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu açıklıyor. Buna göre, kuzeydoğu kesimlerle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri civarında kalması, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney bölgelerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.
Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu, özellikle Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Batı Karadeniz Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ise yer yer çok bulutlu olacak. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık