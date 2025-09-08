Doğu Kudüs’te Saldırı: 6 Ölü!

İSRAİL’DEKİ SİLAHLI SALDIRI VE KAYIPLAR

İsrail ambulans servisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Ramot Kavşağı’nda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayla ilgili olarak saldırganların kimliği ve saldırının nedeni henüz netleşmedi. İsrail polisi, saldırganları “terörist” olarak tanımladı, fakat saldırıya karışan kişi sayısı hakkında bilgi vermekten kaçındı. Ambulans servisi, yaralı sayısını 11 olarak bildirirken, bunlardan 6’sının sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otobüs durağı civarındaki yol ve kaldırımda yatan yaralılara ulaştı. Bazı yaralıların bilinçlerinin kapalı olduğu aktarıldı. Olayın ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olay yerini ziyaret etti.

SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN ŞÜPHELİLER

Jerusalem Post gazetesine göre, saldırıyı gerçekleştiren bireylerin, Kudüs genelinde hizmet veren 62 numaralı otobüse binerek yolculara ateş açtıkları belirtildi. İsrail polisinin açıklamasında, saldırıyı düzenleyen iki kişinin de öldüğü kaydedildi. Olayın ardından Kudüs’e giriş çıkışların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi. Polis, şüpheli iki kişinin bir sivil ve bir İsrail ordusu mensubu tarafından vurulduğunu bildirdi. Güvenlik birimleri, bu iki kişinin işgal altındaki Batı Şeria’dan geldiğini tahmin ediyor. Başbakan Netanyahu da olay yerine giderek durumu inceledi.

ALMANYA’DAN GELEN TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı açıklamada, Kudüs’teki “korkakça” terör saldırısı karşısında Almanya’nın büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.