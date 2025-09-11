Doğum Gününde Kaza Geçiren Kayra Vefat Etti

KAZA VE HAYATINI KAYBEDEN KAYRA KÜÇÜKALİ

İzmir’de, doğum günü kutlaması sırasında otomobiliyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, büyük bir üzüntüye neden oldu. Küçükali, vefatının ardından memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, 8 Eylül’de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Kayra Küçükali, doğum gününde kullandığı aracıyla bariyerlere çarpma sonucu kazaya karıştı. Olay yerine gelen çevredeki insanlar hemen durumu bildirerek polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Hastaneye kaldırılan Küçükali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, İzmir’den memleketi Zonguldak’a götürüldü.

Kayra Küçükali, bugün öğle saatlerinde Zonguldak’taki Uzun Mehmet Camisi’nde düzenlenen cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Ailesi tabutun başında taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kayra Küçükali’nin ani ve trajik ölümü, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp olarak yaşandı.