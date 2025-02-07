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Doğum Gününü Düğün Gibi Kutladı

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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Menajer Özgür Aras, önceki akşam Mövenpick İstanbul Marmara Sea’de düzenlediği düğün temalı doğum günü partisi ile dikkat çekti. Katılımcıların kıyafetleriyle göz doldurduğu özel davette, herkes 70, 80 ve 90’lar dönemine ait kostümlerle etkinliğe katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

KATILIMCILAR VE EĞLENCE

Bu özel geceye ünlü isimler de katıldı. İrem Derici, Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Aleyna Tilki ve Burcu Kıratlı gibi sanatçılar, Aras’ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Gecede Aras’a takı takma töreni düzenlendi. Partide, eğlencenin doruğa ulaştığı anlar, dansözlerin performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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