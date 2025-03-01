Doğum İzni Süreleri Yeniden Düzenleniyor

NÜFUS POLİTİKALARI KURULU İLE DOĞUM İZİNLERİ ELE ALINIYOR

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Vedat Işıkhan, Nüfus Politikaları Kurulu’nda doğum izinlerinin gündeme alındığını açıkladı. Işıkhan, “Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur ayrımını giderici yönde çalışmalarımıza başladık,” diyerek aile-iş-yaşam dengesinin sağlanmasının bu adımların çok önemli olduğunu belirtti. Hükümete uzun zamandır iletilen taleplerin sonunda bir sonuca ulaşması gibi görünmekte.

Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçi babalara ise 5 gün doğum izni tanındığı biliniyor. Bu konu, uzun yıllardır tartışma yaratmakta. Işıkhan, “Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulu’nda gündeme alıyoruz. İzin sürelerini daha da artırmak için çalışmalar yürütüyoruz,” diyerek bu sürelerin uzatılacağına dair sinyal verdi. Yeni düzenlemenin, hem anneleri hem babaları kapsayıp kapsamayacağı da merakla bekleniyor.

Türkiye’de giderek azalan doğum oranları hükümetin önceliklerinden biri. Işıkhan, “Doğum oranlarını artırmak ve alınacak tedbirleri belirlemek için kurulda kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz,” dedi. Doğum izinlerinin artırılması, bu politikaların ilk aşaması olabilir. Ailelerin iş yaşamındaki yükünü hafifletmesi beklenen bu adım, nüfus artışına ne ölçüde katkı sağlayacak?

İşçi ve memur arasındaki izin farklarının ortadan kalkması, milyonlarca çalışanı doğrudan etkiliyor. Vedat Işıkhan’nın ifadeleri, çalışma hayatında eşitlik arayanlar için umut veren bir gelişme oldu. Yeni izin sürelerinin ne kadar olacağı ve hangi düzenlemelerin hayata geçirileceği konusunda herkesin merakı giderek artıyor.