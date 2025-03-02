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Doğum İzni Sürelerinin Artırılması Planlanıyor

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ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde ifade etti.

EŞİTLİK HEDEFİ

Kadınlar için mevcut doğum izni uygulaması, doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta sürüyor. Buna ek olarak babalar için mevcut izin süreleri arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. Memurlar için verilen izin süresi 10 gün iken, işçilerde bu süre sadece 5 gün olarak uygulanıyor. Bu durum, eşitlik sağlanması açısından dikkate alınması gereken bir konu.

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