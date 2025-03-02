Doğum İznine Yeni Düzenleme Geliyor

BÜYÜK DEĞİŞİM YOLUNDA ADIMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık.” diyerek yeni dönem politikalarını duyurdu. İzin sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme aldıklarını ve “İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz.” sözleriyle bu konudaki önemli gelişmeleri açıkladı.

DOĞUM İZNİ UYGULAMASI

Kadınlar için yürürlükte olan doğum izni süresi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta olarak belirleniyor. Bu süre zarfında annelerin hakları korunurken, babalara verilen izin uygulaması ise farklılık gösteriyor. Memurlarda bu izin süresi 10 gün iken, işçilere yalnızca 5 gün veriliyor.