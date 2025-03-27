Doğum Yardımı İçin Yeni Düzenlemeler Açıklandı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YENİ DÜZENLEMELERİ

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ile doğum yardımına yönelik düzenlemeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda onaylanarak yasalaştı.

DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ

Doğum yardımına ilişkin 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde değişiklik yapılıyor. Genel Kurulda kabul edilen önergeye göre, düzenleme ile Türk vatandaşlarının 1 Ocak 2025 ve sonrasında yaşamaya başlayan çocukları için başvuruda bulunması ve Türkiye’de ikamet etmesi şartıyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı sağlanacak. Bu tutarların, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak kaydıyla artırılması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık koşuluna bakılmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan gerçekleştirilecek. Bu amaçla gerekli kaynak, genel bütçeden uygun bir şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Doğum yardımı, herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmadan ödenecek ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların yanlış beyanda bulunarak haksız ödemeler alması durumunda, bu ödemeler bir ay içerisinde tahsil edilecek ve ilgili faiz oranları uygulanarak iade edilecek. Haksız olarak ödeme alana doğrudan bildirim yapılacak. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde alacaklar ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Bu maddenin uygulamasına dair diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.