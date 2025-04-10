Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğum yardımı yönetmeliğini imzaladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, 01.01.2025 tarihinden sonra dünyaya gelen ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için ise her ay 1.500 TL ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL ödeme yapılacak.

ÖDEMELER VERGİSİZ VE KESİNTİSİZ YAPILACAK

Bu ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer kanallar üzerinden yapılabilecek.