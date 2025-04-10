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Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

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DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğum yardımı yönetmeliğini imzaladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, 01.01.2025 tarihinden sonra dünyaya gelen ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için ise her ay 1.500 TL ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL ödeme yapılacak.

ÖDEMELER VERGİSİZ VE KESİNTİSİZ YAPILACAK

Bu ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer kanallar üzerinden yapılabilecek.

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