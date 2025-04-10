Doğum Yardımı Ne Kadar? Şartlar Nedir?

YENİ DOĞUM YARDIMI YONETMELİĞİ GELİŞTİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin sürekli azalan genç nüfus sorunu için çözüm üretmek ve çocuklu ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla Doğum Yardımı Yönetmeliği’ni güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan çocuklar için önemli maddi destekler sunuyor. Bu yeni sistem, 5 Mayıs 2015 tarihli eski yönetmeliği yürürlükten kaldırarak, daha kapsamlı bir destek mekanizmasının kapılarını açtı.

DESTEK MİKTARLARI BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre destek miktarları şu şekilde belirleniyor:

Birinci çocuk için verilecek tek seferlik destek 5 bin TL,

İkinci çocuk için aylık olarak 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL olarak duyuruldu.

Bu yardımlar, vergi veya kesintiler olmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK DESTEK

İkinci ve sonraki çocuklar için yapılacak doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Yeni uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda yetiştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

BAŞVURU SÜRECİ NEDİR?

Doğum yardımı başvuruları, çeşitli kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:

– e-Devlet üzerinden online,

– Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri,

– Sosyal Hizmet Merkezleri,

– İadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla.

Başvuru sürecinde, çocuğun kimlik kaydının Kimlik Paylaşım Sistemi’ne yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin doldurulup imzalanması gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN KRİTİK DÖNEM

Yeni sistemde, başvurunun doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde yapılması büyük önem taşıyor. Bu süre içinde başvuru yapılmadığında, doğumun gerçekleştiği aya ait destek ödemesi gerçekleştirilemeyecek. Zamanında başvuranlar için geriye dönük ödeme hakkı ise geçerli olacak.

ÖDEMELER HACZEDİLEMEZ

Yönetmelik uyarınca yapılan doğum yardımı ödemeleri haczedilemeyecek. Yani ailelerin alacağı bu destek, başka bir borç nedeniyle kısıtlanamayacak. Ayrıca bu yardım için ek bir sosyal yardım şartı aranmıyor.

YASAL İŞLEMLERE DİKKAT

Gerçeğe aykırı bilgi vererek doğum yardımı alanlar, aldıkları ödemeleri faiziyle geri ödemekle yükümlü olacak. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında yasal işlem yapılacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Doğum yardımı desteğinden yararlanabilmek için başvuran kişinin, ya anne ya da baba olarak Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. İkinci çocuk ile daha sonraki doğumlar için yapılacak aylık yardımlar, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürdürülecek. Başvuru süreleri ise:

– İlk çocuk için: Doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde,

– İkinci ve sonraki çocuklar için: 5 yaş tamamlanana kadar geçerli olacak.